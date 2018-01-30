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Студенты финансово-экономического факультета ПсковГУ приняли участие в Зимней экономической школе

С 30 января по 3 февраля студентки финансово-экономического факультета ПсковГУ Ксения Щербакова, Полина Петрова и Анастасия Симонова принимали участие в Зимней экономической школе, организованной Высшей школой экономики и Корпоративным Университетом Сбербанка (на его базе в Подмосковье). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, участие в школе определялось по результатам 1 тура олимпиада «Я - профессионал» (по профилю «Экономика»), а также на основании отбора по мотивационным письмам.

«Это были незабываемые, великолепные, потрясающие 4 дня учебы, общения и совместной работы. Спикерами школы выступили Председатель Сбербанка Герман Греф, ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, Алексей Кудрин, глава Центра стратегических разработок (ЦСР), Валерий Катькало, ректор Корпоративного университета Сбербанка и другие ведущие специалисты нашей страны. Программа Школы включала в себя два трека – образовательный трек "Экономист будущего" и профессиональный эксперимент "Молодежный совет национального развития"», - рассказали участницы.

Трек «Экономист будущего» – это система мастер-классов, игр, тренингов при поддержке электронной системы голосования, направленных на развитие профессиональных компетенций, цифровых и мягких навыков экономиста XXI столетия на перспективу 10–20 лет. Трек «Молодежный совет национального развития» – это групповая работа над решением вопросов развития российской экономики, поставленных специально для участников школы российскими государственными деятелями, ведущими учеными и экспертами.

«Кроме того, конечно, мы много общались, веселились, занимались спортом, налаживали новые связи, обменивались опытом.

Ожидания от школы оправдались, в потрясающей атмосфере мы получили самые новейшие знания и навыки в сфере цифровой экономики. Немного расстроил тот факт, что наше образование не совсем соответствует современным тенденциям и требованиям работодателей, но специалисты сразу же поделились секретами, как наверстать упущенное и убрать пробелы в знаниях. Зимняя экономическая школа была самым настоящим подарком для нас, это замечательное время надолго останется в нашей памяти!» - поделились впечатлениями студентки ПсковГУ.