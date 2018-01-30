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ПсковГУ стал победителем первенства второй лиги по мини-футболу

Завершилось первенство Пскова по мини-футболу среди команд Второй лиги сезона-2017/18. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, победитель соревнований определился в последний игровой день, им стал коллектив «ПсковГУ».

Серебряным призером стала команда «Adidas», а бронзовые награды завоевал «Фунт». Всего в турнире, который проводился с декабря по февраль, участвовало 12 команд.

Нападающий «ПсковГУ» Виктор Барышев стал лучшим бомбардиром первенства. Лучшим игроком турнирнира признан Иван Иванов (Adidas), лучшим нападающим – Александр Холодняк (Фунт) и лучшим вратарем – Никита Ширяков (ПсковГУ).