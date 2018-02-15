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Круглый стол «Профессиональные стандарты. Трудоустройство» проведет ПсковГУ

21.02.2018 11:25|ПсковКомментариев: 0

26 февраля в 16.00 опорный Псковский государственный университет в рамках реализации стратегического проекта «Центр инноваций Промышленного электротехнического кластера Псковской области и Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» проведет круглый стол на тему «Профессиональные стандарты. Трудоустройство».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, спикерами выступят директор института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова, начальник отделения института непрерывного образования ПсковГУ Оксана Негина, иректор ресурсного центра подготовки кадров для промышленности и социальной сферы Псковской области Дмитрий Лобарев.

Место проведения - АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области», г. Псков, ул. Ротная, д.34.

Теги: #ПсковГУ #опорный вуз #опорные университеты #опорный университет
Источник: Псковская Лента Новостей
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