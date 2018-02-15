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Семинар по вопросам управления университетскими кампусами пройдет в ПсковГУ

Семинар по вопросам управления университетскими кампусами в рамках приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российского образования» пройдет в ПсковГУ с 28 февраля по 2 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ, торжественное открытие мероприятия состоится 1 марта в 10.30 в актовом зале университета.

В настоящее время вопросы создания и развития университетских кампусов являются неотъемлемой частью внутриуниверситетской, региональной и международной повестки. Это связано с необходимостью улучшения качества высшего образования, задачами по развитию экспорта образовательных услуг, меняющейся ролью университетов в обеспечении устойчивого инновационного развития регионов. В связи с этим в Псковском государственном университете, опорном вузе региона, пройдет семинар по вопросам управления университетскими кампусами.

Семинар проводится при поддержке Ассоциации проректоров по международным связям высших учебных заведений Санкт-Петербурга и Северо-Запада, а также международной Партнерской сети университетов Балтийского моря.

Представители российских и европейских университетов поделятся опытом развития университетских кампусов, обсудят международные (европейские) стандарты качества, требования к кампусам и перспективы развития, расскажут о моделях финансирования создания и содержания кампусов, университетских имущественных комплексов, в том числе с использованием эффективных инструментов государственно-частного партнерства, презентуют лучшие практики управления общежитиями. В рамках семинара состоится знакомство с новым студенческих кампусом.

В семинаре примут участие представители университетов из России, Финляндии, Эстонии, Латвии. Об университетских кампусах будущего расскажет профессор Технологического университета Тампере (Финляндия) Олли Ниеми.

С программой семинара можно ознакомиться ЗДЕСЬ.