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Размер повышенной академической стипендии для студентов ПсковГУ 1-2 курса составит 12 тысяч рублей

27 февраля состоялось очередное заседания Ученого совета ПсковГУ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, центральным в повестке дня стал вопрос «О результатах реализации плана мероприятий по интернационализации ПсковГУ в 2017 году» (докладчик - проректор по учебной работе и международной деятельности Марина Махотаева). В докладе было отмечено, что результатом системной работы по интернационализации стало повышение позиции ПсковГУ в блоке оценки «Интернационализация» национального рейтинга университетов со 191-й в 2015 году до 45-й в 2017 году.

В 2017 году был успешно реализован ряд крупных мероприятий международного и всероссийского уровня по работе с иностранными студентами, в том числе Форум иностранных студентов (апрель 2017 года) и всероссийский семинар-совещание по работе с иностранными студентами (октябрь 2017 года). Реализация данных мероприятий на базе университета позволила обменяться опытом с коллегами из ведущих российских и зарубежных университетов, а также повысить квалификацию преподавателей и работников университета по актуальным вопросам интернационализации образования. Активная позиция университета и высокие результаты международной деятельности позволили экспертам университета включиться в работу по приоритетному проекту «Развитие экспортного потенциала российской системы образования».

Председателями постоянных комиссий Ученого совета по аттестационно-кадровой и по воспитательной и социальной работе были представлены доклады о результатах деятельности комиссий в отчетный период. Начальник управления развития образовательных программ и качества образования Олег Корольков доложил о степени готовности информации на официальном сайте ПсковГУ к предварительному анализу экспертами Рособрнадзора в рамках государственной аккредитации основных профессиональных образовательных программ.

Ученый совет принял несколько локальных нормативных актов и дополнительных образовательных программ, а также решение о размере повышенной государственной социальной стипендии для студентов 1-2 курсов (с 01.02.2018 по 30.06.2018 она будет составлять 11000 рублей ежемесячно) и о размере повышенной государственной академической стипендии (ее размер с 01.02.2018 по 30.06.2018 составит 12000 рублей ежемесячно).

Итогом проведенного на заседании Ученого совета конкурса на замещение должности профессора кафедры литературы стало избрание на указанную должность Натальи Вершининой.