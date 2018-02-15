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Михаил Ведерников рассчитывает завершить реконструкцию «Интуриста» к Ганзейским дням

Реконструируемое под студенческий кампус здание недостроенной гостиницы «Интурист» в Пскове посетила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, передает корреспондент Псковской Ленте Новостей. Работы на объекте уже ведутся.

Заместитель председателя правительства поинтересовалась, каковы сроки проведения работ. «У нас год», - сказал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, имея ввиду срок до проведения в 2019 году Международных ганзейских дней. «Успеете?» - уточнила Ольга Голодец. «Должны успеть!» - сказал глава региона.

С проектом Ольгу Голодец познакомит ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко. Зампред возмутилась тем, что изначально заявленные сроки строительства сорваны. Ректор объяснил произошедший сдвиг объективными причинами.

Напомним, 7 февраля в Псковском государственном университете подписан контракт с подрядчиком, который займется реконструкцией студенческого кампуса.

На объект министерством образования выделено 447,5 млн рублей. Техзадание предусматривает выполнение общестроительных работ по возведению здания (восстановление защитного слоя бетона существующих несущих конструкций, восстановление поврежденной арматуры некоторых монолитных балок, заполнение оконных и дверных проемов, реконструкцию покрытия кровли), утепление, облицовку и отделку фасада, благоустройство прилегающей территории. Также техзаданием предусмотрен ряд столярных работ.