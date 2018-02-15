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В ПсковГУ проходят выборы председателя Объединенного совета обучающихся

1 марта в ПсковГУ проходят выборы председателя Объединенного совета обучающихся. Для мониторинга правильности проведения выборов процесс голосования транслируется онлайн.

Кроме того, желающие могут обратиться с вопросами по телефону «горячей линии»: 29-70-34, 29-70-33, 89211192123.

Чтобы проголосовать, человек должен иметь при себе паспорт и студенческий билет. Голосование проходит по адресам:

Корпус на ул. Л.Поземского, д.6;

Корпус на ул. Советской, д.21;

Корпус на ул. Льва Толстого, д.4;

Корпус на ул. Красноармейской, д.1;

Корпус на ул. Яна Фабрициуса, 16.

Напомним, старт всероссийской кампании по организации всеобщих выборов председателей студенческих советов образовательных организаций высшего образования «Твой выбор!» был дан 25 января. С 12 февраля проходят встречи кандидатов с избирателями на факультетах и в колледже ПсковГУ. 26 февраля состоялись предвыборные дебаты между кандидатами, в которых по итогам зрительского голосования победил студент факультета русской филологии и иностранных языков Игорь Ефименко.