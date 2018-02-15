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В ПсковГУ начал работу семинар по вопросам управления университетскими кампусами 

01.03.2018 13:34|ПсковКомментариев: 0

1 марта в Центре студенческих инициатив ПсковГУ начал работу семинар по вопросам управления университетскими кампусами, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Тема семинара очень актуальна. Само время диктует необходимость улучшения и качества образования, и условий проживания и обучения студентов», - отметил ректор вуза Юрий Демьяненко. К словам ректора присоединился президент партнерской сети университетов Балтийского моря Кари Хюппонен. Он рассказал, что ПсковГУ является хорошим примером того, как университет может найти партнеров и эффективно налаживать с ними контакты. На пленарном заседании семинара выступил доцент Технологического университета Тампере (Финляндия) Олли Ниеми, который рассказал студентам о том, как будут выглядеть университетские кампусы будущего. 

В рамках семинара представители университетов России, Финляндии, Эстонии и Латвии поделятся опытом развития университетских кампусов, обсудят европейские стандарты качества, расскажут о моделях финансирования создания и содержания кампусов, презентуют лучшие практики управления общежитиями. Уже завтра участников семинара ждёт экскурсия по главному корпусу ПсковГУ и новый студенческому городку.

Семинар проводится при поддержке Ассоциации проректоров по международным связям высших учебных заведений Санкт-Петербурга и Северо-Запада, а также международной Партнерской сети университетов Балтийского моря.

Напомним, 7 февраля ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко и генеральный директор ООО «ОпрСтрой» Владимир Новосельцев подписан контракт на реконструкцию студенческого кампуса. На проведение работ Министерством образования было выделено 447,5 млн рублей. Техзадание предусматривает выполнение общестроительных работ по возведению здания (восстановление защитного слоя бетона существующих несущих конструкций, восстановление поврежденной арматуры некоторых монолитных балок, заполнение оконных и дверных проемов, реконструкцию покрытия кровли), утепление, облицовку и отделку фасада, благоустройство прилегающей территории. Также техзаданием предусмотрен ряд столярных работ.

Теги: #ПсковГУ #опорный вуз #опорные университеты #опорный университет #кампус
Источник: Псковская Лента Новостей
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