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Опорный ПсковГУ должен стать точкой роста и драйвером развития региона - Василий Попов

06.03.2018 12:19|ПсковКомментариев: 5

Опорный вуз Псковской области - Псковский государственный университет должен стать точкой роста и драйвером развития региона. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил проректор по общим вопросам ПсковГУ Василий Попов.

 Он отметил, что статус опорного вуза, который ПсковГУ приобрел в 2017 году в числе 33 российских вузов, предполагает внешнюю и внутреннюю трансформацию университета, направленную на повышение эффективности. «Мы должны быть ключевым звеном, точкой роста и драйвером развития региона. Перед университетом стоит задача подготовки кадров для нужд региона, внедрения инноваций, участие в различного рода программах для развития малого и среднего предпринимательства в области», - рассказал проректор.

 Василий Попов добавил, что программа опорного вуза включает в себе две составные части - внутреннее преобразование и стратегические проекты, направленные в том числе на внедрение проектного менеджмента и совместную работу с властями региона.

Теги: #ПсковГУ #опорный вуз #опорные университеты #опорный университет
Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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