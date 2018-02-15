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Опорный ПсковГУ должен стать точкой роста и драйвером развития региона - Василий Попов

Опорный вуз Псковской области - Псковский государственный университет должен стать точкой роста и драйвером развития региона. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил проректор по общим вопросам ПсковГУ Василий Попов.

Он отметил, что статус опорного вуза, который ПсковГУ приобрел в 2017 году в числе 33 российских вузов, предполагает внешнюю и внутреннюю трансформацию университета, направленную на повышение эффективности. «Мы должны быть ключевым звеном, точкой роста и драйвером развития региона. Перед университетом стоит задача подготовки кадров для нужд региона, внедрения инноваций, участие в различного рода программах для развития малого и среднего предпринимательства в области», - рассказал проректор.

Василий Попов добавил, что программа опорного вуза включает в себе две составные части - внутреннее преобразование и стратегические проекты, направленные в том числе на внедрение проектного менеджмента и совместную работу с властями региона.