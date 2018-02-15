Университет должен давать студенту как можно больше компетенций для последующего трудоустройства, считает Сергей Аржаников

Университет должен давать студенту как можно больше компетенций для последующего трудоустройства. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил председатель госкомитета Псковской области по труду и занятости Сергей Аржаников.
В ходе пресс-конференции, посвященной опорному вузу, чиновник подчеркнул, что и без этого статуса Псковский государственный университет всегда занимался подготовкой кадров для экономики региона. Сейчас эта работа усиливается. В частности, речь идет об определении судьбы выпускников и формировании контингента. «Проблема в целом России состоит в том, как правильно сформировать заказ на работников. Работодателю нужен не человек с определенной профессией, а человек, который обладает набором компетенций. И в этом плане и университет будет работать - нужно давать как можно больше компетенций человеку», - отметил он.
«У нас есть статистика по школьникам, выпускникам вузов и ссузов. Они говорят, что есть востребованные, по их мнению профессии, но выбирают они другие. Проблема для рынка - это трудоустройство. Почти половина выпускников не хочет работать по специальности», - сказал Сергей Аржаников.
Также он добавил, потребность в квалифицированных опытных кадров на рынке труда будет всегда. Ежемесячно в регионе появляется порядка 5-6 тысяч вакансий, а свободной рабочей силы, в соответствии с официальными данными, меньше. Так, в прошлом году напряженность на рынке труда Псковской области составляла 0,7.