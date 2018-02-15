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Дмитрий Лобарев: Работа ресурсного центра подготовки кадров - новая модель взаимодействия работодателей с опорным вузом

Работа ресурсного центра подготовки кадров для промышленности и социальной сферы Псковской области - это новая модель взаимодействия работодателей с опорным вузом региона - Псковским государственном университете. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил директор ресурсного центра Дмитрий Лобарев.

По его словам, ресурсный центр призван заниматься подбором кадров для реализации потребностей экономики региона и утоления кадрового голода. Одним из направлений деятельности центра является профориентационная работа в школах. «Мы приходим и рассказываем школьникам о тех специальностях, который будут востребованы через несколько лет, когда они завершат обучение в высших и средних учебных заведениях», - отметил он.

«Мы делаем акценты на том, что контрольные цифры приема должны учитывать потребности региона. Сейчас в университете действуют 150 образовательных программ, некоторые из них открыты совсем недавно именно под нужды региона», - рассказал Дмитрий Лобарев.

«Наш центр - это ядро, общая площадка, где работодатель может увидеть направления работы университета по подготовке кадров. С другой стороны, студенты заходят на нашу площадку и видят те потребности и вакансии, который предоставляет регион», - заключил гость пресс-центра.