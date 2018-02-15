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Андрей Михеев призвал опорный ПсковГУ продолжать работу по развитию дополнительных программ образования

Председатель госкомитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев призвал опорный вуз региона - Псковский государственный университет - продолжать работу по развитию дополнительных программ образования. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН руководитель комитета отметил, что, когда в регион планирует зайти новый инвестор, то первый вопрос, который он задает, - это кадры.

«Действительно, один из инструментов подготовки востребованных кадров - это совместная работа администрации, опорного университета и работодателей. Мы всегда стараемся в общении с инвесторами просить, чтобы они заявляли свою потребность. К сожалению, даже опытные бизнесмены не всегда могут сказать, какие кадры нужны будут им через 5 лет. К примеру, знают, что им нужен будет зоотехник, а вот какими навыками и умениями он должен обладать, определиться не могут», - отметил Андрей Михеев.

Он высказал мнение о том, что именно для того, чтобы решить эту проблему, в опорном вузе должны развиваться не только базовые программы, но и программы дополнительного образования, повышения квалификации, «чтобы работники с базой могли оперативно доучиться, овладеть определенными компетенциями».