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Работодателям предлагают участвовать в формировании образовательных программ ПсковГУ

Работодатели могут принимать участие в формировании образовательных программ опорного вуза региона - Псковского государственного университета. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил директор ресурсного центра подготовки кадров для промышленности и социальной сферы Псковской области Дмитрий Лобарев.

«Конечно, наш университет учитывает в работе государственные стандарты, в соответствии с которыми в каждой образовательной программе есть базовая и вариативная части. В базовую часть мы не имеем права вмешиваться, а вот в вариативной можем формировать необходимые конкретно для региона компетенции», - рассказал он.

Дмитрий Лобарев призвал псковских работодателей участвовать в формировании вариативной части программы в рамках факультативов, курсов по выбору, руководства курсовыми и дипломными работами будущих специалистов, чтобы уже в ходе обучения участвовать в формировании кадров для своего предприятия и организации. «Такой опыт у нас уже есть, работодатели проводят семинары и практические занятия в университете», - добавил директор ресурсного центра.