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В ПсковГУ состоялась инаугурация нового председателя ОСО. ФОТО + ВИДЕО

06.03.2018 14:41|ПсковКомментариев: 2

 В Псковском государственном университете состоялась инаугурация нового председателя Объединенного Совета Обучающихся - студента 3 курса факультета инженерных и строительных технологий Ярослава Ульянкова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, церемония началась с торжественного внесения в зал флагов России, Пскова и Псковского государственного университета, после чего в зал по красной ковровой дорожке вошли ректор вуза Юрий Демьяненко, избранный председатель ОСО Ярослав Ульянков и его заместитель Игорь Ефименко.  

Первым слово было предоставлено Ивану Марченко, который до сегодняшнего дня возглавлял ОСО. Передавая полномочия Ярославу Ульянкову, он поблагодарил всех за участие в выборах. «Быть председателем - ответственная и важная миссия, справиться с которой непросто. Я благодарю членов Объединенного Совета Обучающихся за плодотворную и активную работу», - сказал он, пожелав новому председателю Совета успешной деятельности на посту. 

Ярослав Ульянков принес присягу, после чего официально вступил в должность председателя ОСО. 

Ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко поздравил Ярослава Ульянкова с избранием на должность. Он отметил, что выборы прошли в «очень хорошей, прозрачной, интересной и деловой обстановке». 

«Председатель Объединенного Совета Обучающихся не обязательно должен быть очень одаренным и талантливым человеком. Я думаю, важнее любить то, что ты делаешь и хотеть делать это. Очень важно быть принципиальным и инициативным», - сказал он, пожелав Ярославу Ульянкову стать настоящим лидером студенческого парламентаризма. 

С особой благодарностью Юрий Демьяненко обратился к организаторам выборов, подчеркнув, что впервые студенческого лидера в ПсковГУ выбирают таким образом. Он выразил надежду на то, что все кандидаты на должность председателя ОСО продолжат также активно работать на благо развитие университета.  

Новый председатель ОСО Ярослав Ульянков пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие студентов. Он высказал мнение о том, что Совет должен стать центром соуправления студентов, преподавателей и администрации вуза. 

Напомним, 1 марта в ПсковГУ в рамках кампании «Твой Выбор» состоялись выборы председателя Объединенного Совета Обучающихся. Победу в них с результатом 20,52% одержал студент 3 курса факультета инженерных и строительных технологий Ярослав Ульянков. Второе место и пост секретаря Совета занял студент 2 курса факультета русской филологии и иностранных языков Игорь Ефименко, набравший 18,00%.

Теги: #ПсковГУ #опорный вуз #опорные университеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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