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В ПсковГУ открылся семинар-совещание «Консолидация усилий по развитию экспортного потенциала российской системы образования»

15 марта в Центре студенческих инициатив ПсковГУ начал работу семинар-совещание, на котором обсудят потенциал экспорта российских образовательных услуг, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Открыл семинар ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко. «В 2017 году прямой экспорт образовательных услуг нашего университета составил более 80 миллионов рублей. Плюс приблизительно такую же сумму, она не может быть точно высчитана, привозят сюда студенты для того, чтобы здесь жить, питаться, пользоваться услугами, ездить на экскурсии и так далее. Эти деньги остаются в Псковской области. Это больше, чем 150 миллионов рублей. Вот он не сырьевой экспорт, экспорт услуг», – отметил Юрий Демьяненко.

Затем с приветственным словом к собравшимся обратилась первый заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов: «Псковская область вошла в число 22 пилотных регионов Российской Федерации, отобранных Российским экспортным центром в 2017 году, по внедрению стандарта деятельности органов исполнительной власти по обеспечению многомиллиардных условий для развития экспортной деятельности – так называемый региональный экспортный стандарт. Согласно требованиям федеральной службы стандарта в регионе на сегодняшний день ведётся разработка стратегии развития экспортной деятельности региона, разработчиком которой вместе с администрацией выступает Псковской государственный университет»

Мероприятие проводится в рамках приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российского образования». В ходе работы семинара-совещания с докладами выступят представители государственных и образовательных учреждений Пскова, Новосибирска, Воронежа, Брянска, Орла, Иркутска и Барнаула.

Уже завтра состоится круглый стол на тему «Проблемы и перспективы развития экспорта образования в Псковской области», в рамках которого участники обсудят меры поддержки экспортного потенциала региона, направления развития экспорта образовательных услуг, организацию досуга и проведение культурно-массовых мероприятий, возможности участия местного и регионального бизнеса в развитии экспортного потенциала региона и многое другое.