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ПсковГУ приглашает на День открытых дверей в Опочке

20 марта 2018 г. Псковский государственный университет проведет День открытых дверей в Опочке. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, на мероприятие приглашаются выпускники школ Опочецкого, Себежского, Красногородского, Новоржевского и Пушкиногорского районов.

В программе мероприятия встреча с ректоратом, деканами факультетов, директором Колледжа ПсковГУ, директором филиала ПсковГУ в г. Великие Луки, ответственным секретарем приемной комиссии; выступление творческих коллективов университета; работа консультационного центра ПсковГУ.

План мероприятий:

12.00 - Работа информационно-консультационного центра ПсковГУ (г. Опочка, ул. Калинина, д. 24А, Дом культуры).

13.00 - Торжественная часть (г. Опочка, ул. Калинина, д. 24А, Дом культуры).