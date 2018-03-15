Универ / Жизнь Универа

Центр социологии и региональной политики ПсковГУ замерит эффективность стратегических ходов участников губернаторской гонки

Центр социологии и региональной политики на базе ПсковГУ замерит эффективность стратегических ходов участников губернаторской гонки. «После главного события для россиян, – выборов президента РФ, Псковскую область ожидает не менее важное политическое мероприятие: избрание регионального лидера. После оглашения результатов ЦИК регион войдет в активную стадию начала предвыборной гонки, основными игроками которой станут выдвиженцы от политических партий», - говорится на сайте опорного вуза.

Замерить эффективность стратегических ходов участников предвыборной гонки предлагает Центр социологии и региональной политики, созданный на базе ПсковГУ. Центр существует как независимое подразделение и проводит объективные репрезентативные замеры общественного мнения в регионе.

«Факторами успеха деятельности Центра являются комплексный подход к разработке проектов, а также ориентация на безусловное качество. Профессиональная команда, обладающая компетенцией для успешной работы, уже более 15 лет проводит мониторинги общественного мнения по различным направлениям», - отмечают специалисты Центре.

Более подробную информацию о деятельности Центра социологии и региональной политики ПсковГУ можно посмотреть здесь>>>