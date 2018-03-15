←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
новый проект Pskov_is
награды молодым ученым
почему выпускники боятся идти в профессию?
Заходите в гости, абитуриенты!
мечта близко
курсы по моделированию женской одежды
ещё Жизнь Универа 15.03.2018 11:241 В ПсковГУ открылся семинар-совещание «Консолидация усилий по развитию экспортного потенциала российской системы образования» 19.03.2018 14:091 Юрий Демьяненко поблагодарил студентов, преподавателей и сотрудников ПсковГУ за проявленную активную гражданскую позицию 16.03.2018 12:305 Центр социологии и региональной политики ПсковГУ замерит эффективность стратегических ходов участников губернаторской гонки 15.03.2018 18:240 ПсковГУ приглашает на День открытых дверей в Опочке 15.03.2018 11:241 В ПсковГУ открылся семинар-совещание «Консолидация усилий по развитию экспортного потенциала российской системы образования» 06.03.2018 14:419 В ПсковГУ состоялась инаугурация нового председателя ОСО. ФОТО + ВИДЕО
Универ / Жизнь Универа

Юрий Демьяненко поблагодарил студентов, преподавателей и сотрудников ПсковГУ за проявленную активную гражданскую позицию

19.03.2018 14:09|ПсковКомментариев: 1

19 марта ректор Юрий Демьяненко поблагодарил студентов, сотрудников и преподавателей Псковского государственного университета за их активную гражданскую позицию на выборах президента РФ.

«Без ответственного отношения каждого человека к своему гражданскому долгу невозможно построение демократического, правового государства. Отдельно хочу поблагодарить студентов ПсковГУ, которые принимали активное участие в флешмобах, конкурсах, призывающих выразить свою гражданскую позицию путем участия в выборах», - заявил ректор.

Кроме того, Юрий Демьяненко особо отметил студентов, которые были общественными наблюдателями. По его словам, они в очередной доказали - чтобы получить хороший результат, надо много работать, быть активными и трудолюбивыми.

Теги: #выборы президента #Выборы 2018
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
Сюжет: День выборов президента в Псковской области Михаил Ведерников: Выбор псковичей - это еще и кредит доверия для региональных властей Высокую явку на выборы в Островском районе отметил Дмитрий Быстров Юрий Демьяненко поблагодарил студентов, преподавателей и сотрудников ПсковГУ за проявленную активную гражданскую позицию Когда идешь на выборы, нужно память прочищать - Михаил Иванов о «швейцарском золоте» Грудинина Конкурс «Поликлиника начинается с регистратуры» стартовал в Псковской области Михаил Иванов о явке на президентских выборах: Желание отлежаться на диване от народа уходит Игорь Чевжик: Великолучане показали, что им небезразлична судьба Отечества и родного города Международный наблюдатель о выборах в Псковской области: Люди шли голосовать с доброжелательным настроением Лев Шлосберг: Наша страна вошла в период развитого путинизма и приступила к его совершенствованию В день выборов в избирательные комиссии на территории Псковской области не поступило жалоб, которые могут поставить под сомнения результаты голосования - Михаил Иванов Елена Даньшова: Великолучане проголосовали за сильного лидера, которому верят и доверяют судьбу страны Завтра днем будут утверждены итоги выборов президента в Псковской области Жители Псковской области жаловались, что за голосование им не дают никаких призов и подарков Александр Котов встретился с председателем Витебского областного Совета депутатов и делегацией наблюдателей Выборы закончены, жизнь продолжается Итоги выборов президента подведет в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» председатель облизбиркома Михаил Иванов В следственных изоляторах Псковской области состоялись выборы президента «Наше дело правое, мы победили!» - пушкиногорцы записали видео по итогам выборов Александр Козловский: Победа Путина - это победа России Александр Котов: Абсолютное большинство граждан России доверяют действующему президенту В Плюсском и Стругокрасненском районах более 80% избирателей проголосовали за президента Путина 72,47% жителей Пскова проголосовали за президента Путина Александр Беглов высоко оценил организацию и результаты дня голосования в регионах СЗФО Путин набрал в Псковской области 75,05% - данные отработки 100% бюллетеней Владимир Путин лидирует на выборах в Псковской области с 74,92% голосов По итогам обработки 90% протоколов Путин лидирует в Псковской области с 75% голосов Ульяна Михайлова: Псковская область на этих выборах президента показала несвойственную ей активность По итогам обработки почти 85% протоколов в Псковской области Явлинский и Собчак получили одинаковое количество голосов Счастлив, что завтра проснусь в стране, в которой вижу и понимаю путь развития – Алексей Севастьянов об итогах выборов Итоги президентских выборов ставлю в один ряд с победой хоккеистов России на Олимпиаде – Валерий Павлов По итогам обработки почти 65% протоколов Путин лидирует в Псковской области с 75,06% голосов В Псковской области после обработки 41,69% бюллетеней Путин лидирует на выборах президента РФ с 75,36% Владимир Путин набирает на выборах в Псковской области 74,97 % Александр Машкарин: Это самая плотная выборная кампания на моей памяти Алексей Малов: Предвыборная кампания была интересной В округе Елены Полонской псковичи активнее всего голосовали за действующего президента Результат нашего кандидата свыше 70% - это какая-то фантастика - Константин Вилков Псковская область превзойдет результаты президентских выборов 2012 года - Михаил Ведерников Александр Братчиков: Я очень рад, что люди смогли выбрать свое будущее на ближайшие 6 лет Из 235 жалоб, поступивших на Горячую линию связи с избирателями, лишь четыре связаны с процессом голосования Виктор Остренко: Явка на выборах президента превзошла ожидания Выборы в Великих Луках признаны состоявшимися Дмитрий Шахов: Обмануть КОИБы очень сложно Петр Алексеенко: Результат выборов нас не устраивает Иван Цецерский: Люди поддержали наш общий призыв быть сплоченными Попытка навязать бойкот выборам дала обратный эффект - Григорий Турчин Михаил Ведерников поблагодарил всех, кто не остался дома и сделал свой выбор Виктор Широбоков: Выборы в Псковской области прошли без особых замечаний На высокую явку на выборах повлияла не агитация, а ответственность россиян - Юрий Сорокин Антон Минаков: Главное, чтобы выигравший кандидат сдержал свое слово Антон Минаков: Региональное отделение ЛДПР выборы отработало удовлетворительно Петр Алексеенко: Выборы были действительно конкурентными Виктор Антонов о выборах президента РФ-2018: Умных людей окажется намного больше Псковский избиратель с кардиостимулятором опасается за свое здоровья из-за металлоискателя на участке Великолучанка Тамара Нургалеева: На выборы сходили все мои подруги Всеволод Козловский: Сегодняшние выборы напомнили мне дни голосования в СССР Игорь Романов: Выборы президента важны для каждого человека Великолучане голосовали за президента России целыми семьями Избирательные участки Псковской области закрылись для подсчета голосов на выборах президента Депутат Юлия Пожидаева обрадовалась очереди избирателей на участке в школе №25 Великолукская семья Бердниковых специально приехала с дачи, чтобы проголосовать Ольга Тишина: Обращаюсь к молодым - на выборы надо ходить! Депутаты Пскова приняли участие в выборах президента России В Эстонии на выборах президента России проголосовали 22 тыс. россиян Избирательная комиссия Псковской области проделали большую работу по информированию населения о выборах президента РФ - Иван Патлач С годовалой дочкой пришла голосовать депутат Псковского областного Собрания Дарья Козьякова ЦИК: Явка на выборах президента РФ составляет уже 57,74% Явка на 18.00: За президента РФ в Псковской области проголосовали 59,78% избирателей Псковичи активно голосуют на выборах президента РФ. ФОТО Молодые великолучане идут на выборы и делают выбор - в пользу своей родной России Жители Псковской области приходят на выборы президента РФ целыми семьями. ФОТО Нарушений общественного порядка на избирательных участках в Псковской области не допущено - УМВД Юный великолучанин Андрей Стрельцов: Каждый голос важен, неявка на выборы президента неприемлема На участке в обновленном по проекту «Единой России» Доме культуры проголосовал Виктор Остренко Сотрудники ТКД Псковской области дружно сходили на выборы президента РФ. ФОТО ​​​​​​​Псковский депутат Анатолий Тиханов принял участие в выборах президента РФ в Эстонии Великолучане активно голосуют на выборах президента страны Международные наблюдатели из Ирана и Ливана посетили Избирательную комиссию Псковской области в день выборов президента РФ Лев Шлосберг: Уважаемые друзья-демократы, прекращайте избирательную голодовку Свыше 50% избирателей проголосовали на участке №192 в Пыталово Явка на 15.00: На выборах президента РФ в Псковской области проголосовало 48,69% избирателей Все кандидаты в президенты России проголосовали на выборах Работники ТКД Псковской области вместе пришли на выборы президента РФ 48% избирателей проголосовали на избирательном участке в пыталовской школе Псковичи продегустировали продукцию Псковского городского молочного завода В Гривском интернате в Островском районе успешно идет голосование за президента РФ. ФОТО 100-летняя псковичка Валентина Майорова приняла участие в выборах президента РФ Михаил Ведерников с семьей отдыхает в Детском парке Пскова Наталья Тудакова: Для меня и моей семьи участие в выборах - не право, не возможность, а обязанность Путин будет считать для себя успешным любой результат, который даст ему право исполнять обязанности президента РФ Порядка 10% избирателей Псковской области являются людьми с ограниченными возможностями Псковичи закупаются на ярмарке выходного дня. ФОТО Глава Красногородского района Валентина Понизовская проголосовала за президента страны Алексей Севастьянов: Мы делаем выбор за будущее нашей страны и наших людей Артисты Дома офицеров погрузили псковских избирателей в атмосферу добра и патриотизма Александр Братчиков проголосовал на президентских выборах Депутат Госдумы Васильев: Сегодня реальная возможность показать, кто в доме хозяин Глава администрации города Великие Луки: Люди приходят на избирательные участки в приподнятом, бодром настроении Выборы в Псковской области на участках и вне участков. ФОТО Председатель Молодежного парламента Денис Матвеев проголосовал на выборах президента Главное управление МЧС: На 12.00 внештатных ситуаций на выборах в Псковккой области на зафиксировано Явка на 12.00: В Псковской области проголосовало 25,97% избирателей Антон Минаков проголосовал на выборах президента России На избирательный участок в Дновском районе прибыли наблюдатели ОБСЕ Игорь Сиротин проголосовал на выборах президента России О рекордной явке на президентских выборах сообщила глава ЦИК Псковская область голосует. ФОТО «Выбор сделан»: Псковские чиновники отчитываются о голосовании в социальных сетях Петр Алексеенко: Сегодня мы выбираем не только президента, но и программу, по которой страна будет жить ближайшие 6 лет Николай Козловский: Сегодня мы выбираем не просто президента страны, мы выбираем будущее нашего государства Андрей Турчак: Не проспи свое будущее Марина Борисенкова: Голос каждого гражданина очень важен, и сегодня тот день, когда он будет услышан ГИБДД Пскова просит водителей не занимать парковочные места для инвалидов возле избирательных участков Жалоб на ход голосования в Псковской области пока не поступало Явка на 10.00: В Псковской области проголосовало 8.44% избирателей В Пскове проголосовать за президента России пришел стрелец Депутат Госдумы Александр Козловский проголосовал в Великих Луках Михаил Ведерников: Выборы - это не только право, но и долг каждого гражданина РФ Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов принял участие в голосовании за президента РФ Баннер с признаниями в любви к Родине от псковских школьников привлек внимание избирателей. ФОТО В Псковской области работают международные наблюдатели от СНГ Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников проголосовал на выборах президента России Глава Пскова Иван Цецерский контролирует выполнения норм проведения выборов Голосование за президента России в Псковской области идет полным ходом Все 638 избирательных участков открылись в Псковской области В России проходят выборы президента «Горячая линия» связи с избирателями будет работать сегодня в Псковской области до 22.00
Лента новостей
Последние новости
19.03.2018, 14:091 Юрий Демьяненко поблагодарил студентов, преподавателей и сотрудников ПсковГУ за проявленную активную гражданскую позицию 16.03.2018, 12:305 Центр социологии и региональной политики ПсковГУ замерит эффективность стратегических ходов участников губернаторской гонки 15.03.2018, 18:240 ПсковГУ приглашает на День открытых дверей в Опочке 15.03.2018, 13:454 Технические планерки по строительству нового студенческого городка ПсковГУ станут регулярными
15.03.2018, 11:241 В ПсковГУ открылся семинар-совещание «Консолидация усилий по развитию экспортного потенциала российской системы образования» 14.03.2018, 14:315 Pskov_is - ТВ ПсковГУ представляет новую рубрику 13.03.2018, 22:2519 Вышли в свет две монографии преподавателей кафедры теологии ПсковГУ 13.03.2018, 09:082 ПсковГУ продолжает набор на экспресс-курсы по подготовке к ЕГЭ
07.03.2018, 13:403 ПсковГУ приглашает абитуриентов на дни открытых дверей 06.03.2018, 14:419 В ПсковГУ состоялась инаугурация нового председателя ОСО. ФОТО + ВИДЕО 06.03.2018, 13:211 Работодателям предлагают участвовать в формировании образовательных программ ПсковГУ 06.03.2018, 13:111 Дмитрий Лобарев: Работа ресурсного центра подготовки кадров - новая модель взаимодействия работодателей с опорным вузом
06.03.2018, 13:012 Андрей Михеев призвал опорный ПсковГУ продолжать работу по развитию дополнительных программ образования 06.03.2018, 12:398 Университет должен давать студенту как можно больше компетенций для последующего трудоустройства, считает Сергей Аржаников 06.03.2018, 12:197 Опорный ПсковГУ должен стать точкой роста и драйвером развития региона - Василий Попов 05.03.2018, 15:392 Что значит для ПсковГУ быть опорным вузом - обсудим в пресс-центре ПЛН
02.03.2018, 17:1921 Институт наставничества предложил развивать в Псковской области Михаил Ведерников 02.03.2018, 16:105 Юрий Демьяненко призвал псковских промышленников тесно сотрудничать с ПсковГУ по целевому обучению и профориентации 02.03.2018, 15:572 Ярослав Ульянков стал новым председателем Объединенного Совета Обучающихся ПсковГУ 02.03.2018, 09:174 2 марта состоится презентация книги «Кино и Псковский край» профессора ПсковГУ Анатолия Филимонова
01.03.2018, 15:021 Студенты-волонтеры ПсковГУ обсудили план работы отряда «СДОбром» 01.03.2018, 13:341 В ПсковГУ начал работу семинар по вопросам управления университетскими кампусами  01.03.2018, 12:241 В ПсковГУ проходят выборы председателя Объединенного совета обучающихся 28.02.2018, 14:0140 Михаил Ведерников рассчитывает завершить реконструкцию «Интуриста» к Ганзейским дням
28.02.2018, 10:1812 Размер повышенной академической стипендии для студентов ПсковГУ 1-2 курса составит 12 тысяч рублей 27.02.2018, 18:111 В ПсковГУ прошли онлайн-дебаты кандидатов на должность председателя ОСО 26.02.2018, 11:552 Семинар по вопросам управления университетскими кампусами пройдет в ПсковГУ 26.02.2018, 10:231 В ПсковГУ пройдут предвыборные дебаты между кандидатами на пост председателя ОСО
22.02.2018, 15:180 Новости ТВ ПсковГУ. Выпуск 105 - «Блины-истреблИны» 22.02.2018, 13:230 Волонтеры ПсковГУ побывали в Центре помощи детям Печорского района 21.02.2018, 16:530 День родного языка отмечают в ПсковГУ 21.02.2018, 11:252 Круглый стол «Профессиональные стандарты. Трудоустройство» проведет ПсковГУ
20.02.2018, 17:310 Студенты ПсковГУ провели исторический квест в Изборске 20.02.2018, 11:584 С хинди и пушту познакомят гостей Международного дня родного языка в ПсковГУ 19.02.2018, 16:051 В ПсковГУ состоялась презентация общественной «горячей линии» связи с избирателями 19.02.2018, 14:100 III Международный научный семинар «Актуальные проблемы исследования коммуникационных аспектов PR-деятельности и журналистики» прошел в ПсковГУ
16.02.2018, 21:3317 Студенты ПсковГУ представили научные разработки главе города 15.02.2018, 13:2710 Возродить в псковских школах институт наставничества предложил Юрий Демьяненко 15.02.2018, 13:251 В ПсковГУ открылась конференция «Молодой педагог: адаптация и социально-профессиональное становление» 14.02.2018, 17:162 Семь кандидатов зарегистрировано для участия в выборах председателя Объединенного совета обучающихся ПсковГУ
13.02.2018, 19:223 Подготовиться к сдаче экзамена на аттестат профессионального бухгалтера предлагают в ПсковГУ 13.02.2018, 14:5426 Михаил Ведерников рассказал о своей любимой книге 13.02.2018, 14:502 Грантовый фонд проекта ПроРФ в Псковской области в 2018 году составит 1 млн рублей  13.02.2018, 14:0125 Михаил Ведерников: Я с первого взгляда поверил в будущее проекта ПроРФ 
13.02.2018, 13:043 Фотовыставка «ПроГероев» открылась в ПсковГУ 13.02.2018, 11:390 ПсковГУ стал победителем первенства второй лиги по мини-футболу 12.02.2018, 16:040 В ПсковГУ пройдет международный научный семинар, посвященным аспектам PR-деятельности и журналистики 12.02.2018, 12:120 19 февраля проводится оргсобрание по программе «Специалист по физической культуре и спорту. Тренер-преподаватель»
08.02.2018, 15:459 Молодых ученых чествовали в ПсковГУ  08.02.2018, 14:584 В Пскове открылась профориентационная площадка для школьников «Территория твоей профессии» 08.02.2018, 14:307 За строительством нового студенческого городка ПсковГУ можно следить онлайн 08.02.2018, 10:010 Юрий Демьяненко поздравил студентов, аспирантов, молодых ученых и весь коллектив опорного ПсковГУ с Днем российской науки
08.02.2018, 09:537 Встреча псковских студентов с режиссером фильма «Движение вверх» переносится 07.02.2018, 17:571 Студенты финансово-экономического факультета ПсковГУ приняли участие в Зимней экономической школе 07.02.2018, 16:128 Ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко: Студенческий городок станет еще одной доминантой в центре Пскова 07.02.2018, 14:5141 В ПсковГУ подписан контракт с подрядчиком, который займется реконструкцией «Интуриста»
07.02.2018, 10:021 В ПсковГУ пройдет торжественный прием молодых ученых 06.02.2018, 17:491 В ПсковГУ открылась программа профессиональной переподготовки «Внутренний туризм и экскурсионная деятельность» 06.02.2018, 14:420 ПсковГУ приглашает на экспресс-курсы по подготовке к поступлению в вуз 02.02.2018, 15:541 Студенты ПсковГУ представили бизнес-проекты в Фонде гарантий и развития предпринимательства региона
02.02.2018, 15:070 ПсковГУ приглашает на занятия по подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ 02.02.2018, 12:143 ПсковГУ открывает профориентационную площадку для школьников «Территория твоей профессии» 01.02.2018, 17:191 В Центре студенческих инициатив ПсковГУ состоится презентация программы «Внутренний туризм и экскурсионная деятельность» 01.02.2018, 16:155 ПсковГУ приглашает на занятия по программе «Моделирование и пошив женской одежды»
01.02.2018, 13:312 ПсковГУ приглашает на обучение по программе «Основы компьютерной грамотности для взрослых» 31.01.2018, 19:5512 ПсковГУ объявляет набор слушателей на программу «Специалист по физической культуре и спорту. Тренер-преподаватель» 31.01.2018, 12:052 В ПсковГУ пройдет семинар по вопросам управления университетскими кампусами 31.01.2018, 10:591 В ПсковГУ в третий раз откроется Школа межэтнической журналистики
31.01.2018, 10:060 ПсковГУ объявляет набор на программу повышения квалификации «Гранд Смета» 30.01.2018, 17:1122 В ПсковГУ пройдет встреча с режиссером фильма «Движение вверх» 30.01.2018, 16:450 Подведены итоги конкурса «Лучший сайт учебного подразделения ПсковГУ-2017» 29.01.2018, 21:450 Курсы логопедов стартуют 17 февраля в Центре логопедии и дефектологии ПсковГУ
29.01.2018, 16:512 Более 120 студентов ПсковГУ изъявили желание стать общественными наблюдателями на выборах президента 29.01.2018, 13:482 ПсковГУ подключился к всероссийской кампании «Твой выбор». ВИДЕО 29.01.2018, 13:1112 Новаторы из ПсковГУ запатентовали быстронаващиваемую пчеловодную рамку 26.01.2018, 16:470 Вопросы переподготовки экскурсоводов обсудили на круглом столе в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru