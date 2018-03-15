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Юрий Демьяненко поблагодарил студентов, преподавателей и сотрудников ПсковГУ за проявленную активную гражданскую позицию

Кроме того, Юрий Демьяненко особо отметил студентов, которые были общественными наблюдателями. По его словам, они в очередной доказали - чтобы получить хороший результат, надо много работать, быть активными и трудолюбивыми.

«Без ответственного отношения каждого человека к своему гражданскому долгу невозможно построение демократического, правового государства. Отдельно хочу поблагодарить студентов ПсковГУ, которые принимали активное участие в флешмобах, конкурсах, призывающих выразить свою гражданскую позицию путем участия в выборах», - заявил ректор.

19 марта ректор Юрий Демьяненко поблагодарил студентов, сотрудников и преподавателей Псковского государственного университета за их активную гражданскую позицию на выборах президента РФ.

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