Юрий Демьяненко поблагодарил студентов, преподавателей и сотрудников ПсковГУ за проявленную активную гражданскую позицию

19 марта ректор Юрий Демьяненко поблагодарил студентов, сотрудников и преподавателей Псковского государственного университета за их активную гражданскую позицию на выборах президента РФ.
«Без ответственного отношения каждого человека к своему гражданскому долгу невозможно построение демократического, правового государства. Отдельно хочу поблагодарить студентов ПсковГУ, которые принимали активное участие в флешмобах, конкурсах, призывающих выразить свою гражданскую позицию путем участия в выборах», - заявил ректор.
Кроме того, Юрий Демьяненко особо отметил студентов, которые были общественными наблюдателями. По его словам, они в очередной доказали - чтобы получить хороший результат, надо много работать, быть активными и трудолюбивыми.