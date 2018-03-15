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«Медицина и особенные люди» - о стратегическом проекте опорного ПсковГУ расскажут в общественном пресс-центре ПЛН

20.03.2018 12:39|ПсковКомментариев: 0

Стратегический проект опорного ПсковГУ «Комплексные адаптивные технологии и методики непрерывного обучения, поддержки и сопровождения граждан, нуждающихся в социальном обслуживании» станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей в среду, 20 марта, в 12.00.

В настоящее время в Псковской области существует острая необходимость по решению ряда взаимосвязанных задач, которые направлены на оказание помощи людям, нуждающимся в социальном обслуживании, а также на предоставление жителям региона современных медицинских услуг. На основе накопленного опыта поддержки людей с особыми потребностями, Псковский государственный университет осуществляет подготовку специалистов с необходимыми компетенциями, в том числе реализует программы медицинского профиля.

Каков опыт Псковской области в абилитации, социальной адаптации людей с особыми потребностями и включению их в активную жизнь общества вне стационарных учреждений? С какой целью был создан и каким образом работает Федеральный ресурсный центр по образованию для детей с тяжелыми и множественными нарушениями? О целях, этапах и возможностях стратегического проекта опорного ПсковГУ с рабочим названием «Медицина и особенные люди» в общественном пресс-центре ПЛН расскажут:

  • руководитель стратегического проекта, директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области Андрей Михайлович Царев

  • проректор по воспитательной и социальной работе ПсковГУ Наталья Владимировна Иванова

  • заместитель руководителя государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации - начальник отдела организации лечебно-профилактической помощи населению Ольга Валентиновна Котина

  • заместитель начальника управления образования Псковской области Сергей Александрович Николаев

Свои вопросы читатели Псковской Ленты Новостей могут задать на форуме под данным анонсом.

Дата проведения: 21 марта. Начало в 12.00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07, либо по эл. почте: alexd77@pln-pskov.ru.

Теги: #ПсковГУ #опорный вуз #опорные университеты #опорный университет
Источник: Псковская Лента Новостей
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