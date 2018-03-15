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На базе опорного ПсковГУ будут формировать тиражируемую модель комплексного сопровождение людей с инвалидностью

На базе опорного ПсковГУ будут формировать тиражируемую модель комплексного сопровождение людей с инвалидностью. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН сообщил руководитель стратегического проекта опорного ПсковГУ «Медицина и особенные люди», директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области Андрей Царев.

Он рассказал, что цель данного проекта - формирование на базе ПсковГУ тиражируемой модели комплексного сопровождение людей с инвалидностью, включая множественные нарушения развития. Задача - обеспечивать включение таких людей, которые нуждаются в защите государства, в активную жизнь общества.

«Планируем, что будут совершенствоваться отдельные технологи, например, альтернативная коммуникация для детей и взрослых, эрготерапия, все, что связано с социализацией человека», - отметил Андрей Царев.

Технологии, разработанные в рамках проекта «Медицина и особенные люди», намерены растиражировать как в районах Псковской области, так и за пределами региона.

Кроме того, предусмотрено дистанционное онлайн-консультирование семей с детьми с особенностями развития и специалистов, работающих в отдаленных населенных пунктах Псковской области. На базе ПсковГУ будет вестись подготовка и повышение квалификации специалистов.

Андрей Царев также напомнил, что ЦЛП является частью Федерального ресурсного центра, поэтому курсы повышения квалификации специалистов там уже проводятся.