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Подготовка кадров станет одним из направлений стратегического проекта опорного ПсковГУ «Медицина и особенные люди»

Подготовка медицинских кадров станет одним из направлений стратегического проекта опорного ПсковГУ «Медицина и особенные люди». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН сообщила проректор по воспитательной и социальной работе ПсковГУ Наталья Иванова.

«Данный проект состоит из двух потоков, которые дополняют друг друга и даже усиливают. Это стык отраслей образования, здравоохранения и социальной службы. Социальная сфера не будет развиваться без поступательного развития системы здравоохранения», - отметила она.

Наталья Иванова также рассказала, что с лета 2018 года ПсковГУ будет вести набор студентов на три медицинских направления вуза, в том числе новое для университета «Лечебное дело». Всего предусмотрено 60 бюджетных мест, почти половина будет отдана для целевого приема. «То есть людей сразу будут готовить для конкретных медицинских организаций», - пояснила проректор.

Также Наталья Иванова напомнила про работу Федерального ресурсного центра ПсковГУ и добавила, что она была отмечена на самых высоких площадках - на совете минобрнауки была отмечена его уникальность.