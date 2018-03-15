Псковичи могут воспользоваться платными услугами юридического отдела ПсковГУ

Юридическим отделом ПсковГУ оказываются платные юридические услуги. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе, специалисты помогут защитить свои права, правильно оформить претензию или исковое заявление в суд.
Юридический отдел ПсковГУ оказывает следующие услуги:
- консультации по правовым вопросам;
- составление документов для сделок с движимым и недвижимым имуществом;
- оформление наследства;
- земельные споры;
- семейные споры;
- трудовые споры;
- услуги по регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
- юридическая помощь по делам об административных правонарушениях,
гражданским делам, по делам исполнительного производства;
- разрешение споров в сфере образовательных отношений;
- полное сопровождение дел в судах;
- абонентское обслуживание.
Отдельным категориям граждан предоставляются скидки на услуги.
Ознакомиться с ценами на юридические услуги подробнее можно на официальном сайте ПсковГУ по адресу: http://pskgu.ru/page/c09a6fcc-e049-40ff-bdf5-ae9fa2c0.
Контактные данные: г. Псков, ул. К. Маркса, д. 1.
Тел.: 8 (8112) 29-70-63
e-mail: Legal@pskgu.ru
Режим работы: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00.
Перерыв с 13.00 до 14.00.