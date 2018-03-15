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Псковичи могут воспользоваться платными услугами юридического отдела ПсковГУ

Юридическим отделом ПсковГУ оказываются платные юридические услуги. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе, специалисты помогут защитить свои права, правильно оформить претензию или исковое заявление в суд.

Юридический отдел ПсковГУ оказывает следующие услуги:

- консультации по правовым вопросам;

- составление документов для сделок с движимым и недвижимым имуществом;

- оформление наследства;

- земельные споры;

- семейные споры;

- трудовые споры;

- услуги по регистрации юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей;

- юридическая помощь по делам об административных правонарушениях,

гражданским делам, по делам исполнительного производства;

- разрешение споров в сфере образовательных отношений;

- полное сопровождение дел в судах;

- абонентское обслуживание.

Отдельным категориям граждан предоставляются скидки на услуги.

Ознакомиться с ценами на юридические услуги подробнее можно на официальном сайте ПсковГУ по адресу: http://pskgu.ru/page/c09a6fcc-e049-40ff-bdf5-ae9fa2c0.

Контактные данные: г. Псков, ул. К. Маркса, д. 1.

Тел.: 8 (8112) 29-70-63

e-mail: Legal@pskgu.ru

Режим работы: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00.

Перерыв с 13.00 до 14.00.

Прежде, чем принять важное для себя решение – консультируйтесь с юристом!