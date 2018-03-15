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ПсковГУ вошел в перечень образовательных организаций, проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Минобрнауки России утвердило перечень из тринадцати образовательных организаций, проводящих тестирование по русскому языку как иностранному языку, в который включен Псковский государственный университет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе опорного вуза региона.

Тестирование по русскому языку как иностранному - это единая сертификационная система определения уровня владения практическим русским языком, которая включает в себя шесть уровней. Сертификаты ТРКИ являются наиболее авторитетным подтверждением знания русского как иностранного во всем мире. Данные сертификаты, в том числе, необходимы для поступления в российские вузы. Кроме того, сертификат ТРКИ базового уровня (уровень А2 по Общеевропейской шкале коммуникативных компетенций) является необходимым условием приема в гражданство Российской Федерации.