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Американские школьники приехали в Псков на семинар «Диалог культур»

26 марта в Псковский государственный университет прибыла делегация из Школы Науки и Технологий имени Томаса Джефферсона, г. Александрия (штат Вирджиния, США) для участия в российско-американском семинаре «Диалог культур». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, в рамках данного семинара школьники Школы Науки и Технологий имени Томаса Джефферсона и студенты Псковского государственного университета презентовали информацию о своих учебных учреждениях и национальной культуре.

Школьники из США провели игру для участников семинара, в которой они задавали вопросы о своей школе. Студенты из ПсковГУ провели квиз, задавая вопросы в области истории, культуры и общеизвестных фактах о России.

В программу прибытия делегации в Пскове входят также круглый стол со студентами подготовительного факультета института непрерывного образования, круглый стол со студентами факультета русской филологии и иностранных языков, экскурсии по г. Псков, д. Изборск, г. Печоры, а также экскурсия на ПК «Завод «Псковский гончар».