Универ / Жизнь Универа

В ПсковГУ начала работу фотовыставка Полистовского заповедника

26 марта в здании факультета естественных наук, медицинского и психологического образования ПсковГУ разместилась фотовыставка, посвященная природе и работе Полистовского заповедника.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе заповедника, экспозиция знакомит зрителей с пейзажами и обитателями Полистовья, а также рассказывает о деятельности заповедника. На фотографиях можно увидеть рабочие будни сотрудников разных отделов Полистовского заповедника, узнать больше о волонтерстве, а также о познавательном туризме: природных экскурсиях и авторских предложениях жителей д. Цевло.

Фотовыставка пробудет в Псковском университете в течение трех недель. За это время Полистовскими фотографиями смогут полюбоваться студенты и преподаватели факультета, некоторые из которых приезжали и еще приедут в заповедник на практику.