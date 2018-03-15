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В Пскове открывается набор участников в «Школу общественно-политического лидера»

Центр социологии и региональной политики ПсковГУ совместно с институтом непрерывного образования начинает набор слушателей в «Школу общественно-политического лидера».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, «Школа общественно-политического лидера» является значимым для Псковской области проектом в области развития местного политического сообщества. Участникам проекта предстоит изучить особенности политической системы, избирательного процесса, познакомиться с технологиями политического менеджмента, приобрести навыки политического лидера, которые помогут эффективно влиять на политические процессы в регионе.

Проект рассчитан на курс факультативных занятий, круглых столов, встреч с экспертами. Каждая тема программы состоит из двух основных блоков: первый, теоретический блок, призван дать слушателям основные знания по теме и второй, практический блок (дискуссии, деловые игры, тренинги), позволит им применить на практике полученные знания, закрепить необходимые навыки.

В результате обучения, заинтересованные в дальнейшей политической карьере, студенты смогут пробовать себя в новом качестве, в качестве общественного на политической арене. Кроме того, у слушателей проекта появится реальная возможность лично познакомиться с представителями региональной политической элиты, завязать полезные знакомства, проявить себя в реальных политических проектах.

Спикеры и эксперты проекта: представители органов государственной власти и политических объединений, политики, технологи, практические социологи и психологи.

Сроки проведения «Школы общественно-политического лидера» - с 13 апреля по 1 июня 2018 года. Занятия будут проводиться каждую пятницу. Программа предполагает еженедельные встречи по 2,5 часа на базе Центра студенческих инициатив.

По окончании обучения слушатели получат удостоверение о повышении квалификации.

Для студентов ПсковГУ обучение по программе бесплатно.

Чтобы принять участие в программе, необходимо присылать заявку в свободной форме до 10 апреля по адресу: ino@pskgu.ru. В заявке необходимо указать: ФИО, контактную информацию и ответ на вопрос: почему вы хотите принять участие в программе «Школа общественно-политического лидера».

Справки по телефону:

Центр социологии и региональной политики ПсковГУ: тел. (8112) 79-78-35.

Институт непрерывного образования ПсковГУ: тел. (8112) 79-76-16.