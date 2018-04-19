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На 10 целевых мест программы «Лечебное дело» в ПсковГУ уже подано 17 заявлений

Программа «Лечебное дело», набор на которую в Псковском государственном университете в этом году проходит впервые, уже пользуется популярностью у абитуриентов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 29 мая сообщил ректор университета Юрий Демьяненко.

В этом году на медицинские направления в вузе впервые сразу выделили 60 бюджетных мест, 20 из них - на «Лечебное дело». «В следующем году мы ждем уже 40 бюджетных мест», - сказал он.

«Еще не начался основной прием, 10 мест мы дали под целевое обучение комитету по здравоохранению, и на них подано уже 17 заявлений. Конечно, мы будем развивать это направление», - отметил Юрий Демьяненко.