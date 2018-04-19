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Контракт по строительству кампуса ПсковГУ на месте «Интуриста» заканчивается в декабре 2018 года

Контракт по строительству кампуса ПсковГУ на месте недостроенной гостиницы «Интурист» заканчивается в декабре 2018 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 29 мая сообщил ректор университета Юрий Демьяненко.

«Надеюсь, что строители выдержат эти сроки», - отметил ректор. В то же время он подчеркнул, что объект очень сложный, и университет не пойдёт ни на какие уступки, противоречащие законодательству и современным строительным нормам.

В университете создан отдел капитального строительства, который работает на объекте ежедневно.

Юрий Демьяненко напомнил, что университет был включен в федеральную программу строительства новых общежитий. «Но мы пошли навстречу и просьбам города - привести в порядок здание «Интуриста». Провели несколько экспертиз, и все комиссии дали однозначно ответ - да, приспособить здание под общежитие можно. Да, трудно. Иногда исключительно трудно», - отметил он.

Ректор привел в пример «прекрасно остеклённый корпус», который рабочие вынуждены демонтировать из-за того, что по современным нормам необходимо 3 стекла в рамах, а там всего лишь 2. Также приходится демонтировать хорошие работающие радиаторы, которые также не подходят по современным нормам. «Трудности при приспособлении естественны», - сказал он.