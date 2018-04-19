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До 151 тысячи рублей в год доходит стоимость обучения в ПсковГУ

Ректор Псковского государственного университета Юрий Демьяненко назвал расценки на обучение в вузе в 2018 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе пресс-конференции 29 мая он отметил, что стоимость обучения по программам среднего специального образования составляет от 43 до 49 тысяч рублей в год.

Что касается программ высшего образования, то здесь предельно низкая величина начинается от 89 тысяч рублей и доходит до 151 тысячи рублей. Одними из самых дорогих являются специальности медицинских, технических направлений, юриспруденция и экономика.

Юрий Демьяненко пояснил, что учредителем ПсковГУ является министерство образования и науки, которое ежегодно устанавливает предельно низкую стоимость оплаты. «В этом году ее подняли по сравнению с прошлым годом. И мы не имеем права сделать ни на рубль меньше. Почему? Если мы сделаем меньше, нам обрежут бюджетные места. Нам скажут: "Извините, вы за счет бюджетников собираетесь обучать внебюджетников, раз берете с них меньшую плату". Наверное, это справедливо с точки зрения экономики, но несправедливо с точки зрения региона, платежеспособность населения которого ниже, чем в среднем по России», - высказал мнение ректор.

«К сожалению, мы ничего с этим сделать не можем. Поэтому устанавливаем самую предельно низкую стоимость, в отличии, кстати, от других вузов. И в Новгороде, и вузах Москвы и Санкт-Петербурга – там запредельная стоимость», - отметил Юрий Демьяненко.