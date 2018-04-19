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Псково-Печерский монастырь ежегодно оплачивает обучение 10 теологов в ПсковГУ

29.05.2018 15:03|ПсковКомментариев: 2

Псково-Печерский монастырь ежегодно оплачивает обучение 10 теологов в ПсковГУ. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 29 мая сообщил ректор университета Юрий Демьяненко.

Он отметил, что сегодня в вузе реализуется порядка 150 программ высшего образования, 40% из которых были созданы «с нуля» за 6 лет существования вуза по заказу потенциальных работодателей.

Ректор привел два примера взаимодействия с различными сообществами в вопросах подготовки кадров. Так, в первые годы существования объединенного университета представителей вуза пригласили на заседание ассоциации псковских рыбопромышленников, которые попросили создать программу по подготовке специалистов для отрасли. «Мы разработали программу, затратили большие средства, пролицензировали ее, обучили специалистов. И в итоге в первый год к нам самостоятельно подали заявления 3-4 человека. Мы связывались с ассоциацией, чтобы они помогали нам в реализации программы, но не получили обратной связи», - рассказал ректор, с сожалением отметив, что работа «ушла в стол».

Противоположный пример – направление «Теология», которое было открыто после визита патриарха Кирилла. С самого начала реализации программы, когда там еще не было бюджетных мест, Псково-Печерский монастырь выделял средства на обучение 10 человек. И сейчас данная практика продолжается.   

Теги: #ПсковГУ #теология #Псково-Печерский монастырь
Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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