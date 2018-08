Универ / Жизнь Универа

ПсковГУ получил грант по программе ERASMUS+ Jean Monnet Modules

В поддержку выявления и развития в университете центров академического превосходства, а также интернационализации научной и учебной работы и повышения видимости университета на федеральном и международном уровнях опорный Псковский государственный университет получил грант по программе ERASMUS+ Jean Monnet Modules для реализации проекта «European Agenda on Nature-Based Solutions and Re-Naturing Cities for Russia» (EARth). Данный проект вошел в число проектов, отобранных по конкурсу и финансируемых программой в 2018 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

Программа Jean Monnet направлена на расширение знаний о процессах европейской интеграции посредством преподавания, проведения исследований и дискуссий на темы, связанные с историей, политикой, экономикой и законодательством Европейского Союза, а также отношениями ЕС с другими регионами мира. Основная задача программы – привнесение европейского измерения в системы высшего образования. С 2013 года программа Jean Monnet интегрирована в программу Erasmus+, которая направлена на поддержку сотрудничества в области образования, профессионального обучения, спорта и молодежной политики (на период с 2014 по 2020 гг.).

Цель проекта «European Agenda on Nature-Based Solutions and Re-Naturing Cities for Russia» (EARth) выявить и проанализировать пробелы и факторы, ограничивающие применение концепции «nature-based solutions» в управлении природными ресурсами в России, в частности в Северо-Западном регионе, а также распространение достижений в данной области среди академического сообщества и иных групп заинтересованных сторон.

В проекте, помимо сотрудников двух кафедр ПсковГУ (кафедры ботаники и экологии растений и кафедры географии), принимают участие представители Эстонского университета естественных наук (г. Тарту, Эстония) - консалтинговой компании «ERDA: research. Technology. Education» (г. Гаага, Нидерланды) - партнеры ПсковГУ по ряду реализуемых и завершенных проектов.

Актуальная информация о проекте, проводимых мероприятиях и достигнутых результатах будет размещаться на сайте проекта и в социальных сетях.