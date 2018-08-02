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Аккредитация ПсковГУ и ход приемной кампании вуза станут темами пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В среду, 8 августа, в 13:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная предварительным итогам приемной кампании ПсковГУ 2018 и прохождению государственной аккредитации вуза.

Приемная кампания в университете идет с 15 марта и традиционно продолжится до октября. Но в июле уже завершился прием документов на бюджетные места очной формы обучения. В опорном университете в 2018 году 1276 человек займут бюджетные места (230 - среднее профессиональное образование, 756 - специалитет и бакалавриат, 290 - магистратура).

Чем отличается приемная кампания этого года от предыдущих? Какие направление пользуются повышенным спросом? Абитуриенты из каких регионов и стран решили поступить в этом году в Псковский государственный университет? Насколько успешно поступающие справляются со вступительными испытаниями.

В период с 2 по 31 июля Рособрнадзор проводил в ПсковГУ аккредитационную экспертизу образовательных программ. К каким выводам пришли члены экспертной группы?

На вопросы журналистов ответит ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко.

Дата проведения: 8 августа. Начало в 13:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07, либо по эл. почте: alexd77@pln-pskov.ru.