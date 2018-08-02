11 образовательных программ ПсковГУ вошли в число лидеров проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России»

Подведены итоги экспертного голосования в рамках седьмого этапа всероссийского проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ, программы, реализуемые в университете, вошли в число лидеров проекта:
Издательство «Аккредитация в образовании» занимается информационным сопровождением проекта с 2010 года и реализует его совместно с Гильдией экспертов в сфере профессионального образования и Национальным центром профессионально-общественной аккредитации. Для большего охвата целевой аудитории справочник выпускается на русском и на английском языке. В настоящее время справочник читают более чем в 80 странах мира.