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11 образовательных программ ПсковГУ вошли в число лидеров проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России»

Подведены итоги экспертного голосования в рамках седьмого этапа всероссийского проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ, программы, реализуемые в университете, вошли в число лидеров проекта:

08.03.01 Строительство

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

09.03.02 Информационные системы и технологии

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

20.03.01 Техносферная безопасность

27.03.05 Инноватика

38.03.02 Менеджмент

38.03.04 Государственное и муниципальное управление

40.03.01 Юриспруденция

44.03.01 Педагогическое образование

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Издательство «Аккредитация в образовании» занимается информационным сопровождением проекта с 2010 года и реализует его совместно с Гильдией экспертов в сфере профессионального образования и Национальным центром профессионально-общественной аккредитации. Для большего охвата целевой аудитории справочник выпускается на русском и на английском языке. В настоящее время справочник читают более чем в 80 странах мира.