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Для нас это было очень серьезное испытание - Юрий Демьяненко об аккредитации ПсковГУ

Прошедшая в июле аккредитация явилась серьезным испытанием для Псковского государственного университета. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил ректор вуза Юрий Демьяненко.

Он напомнил, что аккредитационная комиссия работала в вузе со 2 по 31 июля. «Аккредитация - это государственная экспертиза, которая подтверждает выполнение вузом федеральных образовательных стандартов. Для нас это очень важно, так как эта аккредитация явилась своеобразным подведением итогов 6-летней работы вуза», - сказал ректор.

Из 190 существующих программ среднего профессионального и высшего образования порядка 40% являются новыми и аккредитовывались впервые.

«Проверялось буквально все - начиная от доступной среды заканчивая срезом знаний студентов. Это была самая жесткая и самая серьезная проверка. Отрадно, что мы прошли ее без замечаний, это дорогого стоит. Из этого можно сделать вывод о том, что мы находимся на правильном пути и работаем в нужном направлении. За 6 лет создан тот фундамент, на котором дальше можно строить университет», - заключил Юрий Демьяненко.