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В ПсковГУ подвели итоги второй волны приемной кампании

В Псковском государственном университете подвели итоги второй волны приемной кампании. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко. Заседание приемной комиссии состоялось сегодня.

Руководитель вуза пояснил, что вторая волна приема закрывает все бюджетные места на программах высшего профессионального образования. Уже завтра на сайте вуза появится пофамильный список 590 студентов, которые будут бесплатно обучаться на программах бакалавриата и специалитета.

В этом году отмечался серьезный конкурс, средняя цифра составила 6,7 заявлений на одно бюджетное место. На отдельные направления конкурс превышал 30 заявлений на место. Наибольшую популярность можно отметить на направлениях «Менеджмент», «Юриспруденция», «Экономика».

Всего на очную форму обучения было подано около 4500 заявлений, в прошлом году – порядка 4200. В то же время выпускников 11-х классов в этом году в Псковской области было меньше.