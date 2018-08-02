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Средний балл по ЕГЭ при поступлении в ПсковГУ в этом году составил 65,5

Средний балл по ЕГЭ при поступлении в ПсковГУ на очную форму обучения в этом году составил 65,5. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко. В прошлом году эта цифра была меньше и составляла 62,7.

«Это очень хороший скачок, сразу на 2-3 балла, которая говорит и о доверии к вузу, и о качественной работе нашего образования», - отметил он.

Юрий Демьяненко отметил, что средние баллы на лингвистические направления зашкаливали за 86,2. «Московский государственный университет считает за честь выбирать из таких абитуриентов. Нам было из кого выбирать», - подчеркнул ректор.

Гость пресс-центра ПЛН с сожалением отметил, что не на все технические специальности в этом году был высокий конкурс. В пример он привел инофрматику. «Это направление в вузе приоритетное, наши ребята участвуют в олимпиадах и входят в сборную олимпиадников страны. Мы еще будем анализировать причины невысокого конкурса, но я вижу недостаточное внимание к математике и физике в школах. До сих пор на экзамены по физике школьники идут не с большой охотой», - пояснил Юрий Демьяненко.

В то же время ректора порадовал высокий интерес к педагогическому направлению по разным специальностям, включая психологию, дошкольное образование, математику.