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На бюджетные места в ПсковГУ поступили абитуриенты из 27 регионов страны

На бюджетные места в ПсковГУ поступили абитуриенты из 27 регионов страны. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко.

География новых студентов вуза обширна - от Калининграда до Сахалина. «К нам едут учиться из Москвы, Санкт-Петербурга, Новгородской, Мурманской, Тверской, Ростовской, Костромской, Ярославской, Архангельской областей, Хакасии и других регионов», - отметил он.

Кроме того, на бюджетные места поступили около 30 иностранных студентов из категории соотечественников.

Такая обширная география, как пояснил ответственный секретарь приемной комиссии ПсковГУ Александр Стрикунов, связана в том числе с возможностью подавать все документы на поступление онлайн через «Личный кабинет» на сайте ПсковГУ.