В ПсковГУ состоялся региональный тур конкурса «Древо славян: Всероссийский Кирилло-Мефодиевский интеллектуальный марафон»

23 декабря на факультете русской филологии и иностранных языков состоялся региональный тур конкурса студенческих научно-исследовательских проектов «Древо славян: Всероссийский Кирилло-Мефодиевский интеллектуальный марафон», объявленного Общероссийской общественной организацией «Ассоциация преподавателей русского языка и литературы высшей школы» (председатель Псковского отделения Ассоциации - заведующая кафедрой литературы Наталья Вершинина). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Приветствие участникам и гостям конкурса передал ректор университета Юрий Демьяненко, с напутственным словом выступили президент ПсковГУ Сергей Вертешев и декан факультета Галина Маслова. В работе жюри приняла участие член исполкома Ассоциации Ольга Трофимова (г. Москва).

По итогам конкурса первое место занял проект «Псковские корни Всероссийского дня семьи, любви и верности», выполненный студентами 3 курса под руководством профессора Валентины Охотниковой. Этот проект будет представлен на Всероссийском туре конкурса в Москве в мае 2017 года.

Источник: Псковская Лента Новостей