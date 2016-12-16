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В ПсковГУ состоялся региональный тур конкурса «Древо славян: Всероссийский Кирилло-Мефодиевский интеллектуальный марафон»

26.12.2016 11:34 ПЛН, Псков

23 декабря на факультете русской филологии и иностранных языков состоялся региональный тур конкурса студенческих научно-исследовательских проектов «Древо славян: Всероссийский Кирилло-Мефодиевский интеллектуальный марафон», объявленного Общероссийской общественной организацией «Ассоциация преподавателей русского языка и литературы высшей школы» (председатель Псковского отделения Ассоциации - заведующая кафедрой литературы Наталья Вершинина). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Приветствие участникам и гостям конкурса передал ректор университета Юрий Демьяненко, с напутственным словом выступили президент ПсковГУ Сергей Вертешев и декан факультета Галина Маслова. В работе жюри приняла участие член исполкома Ассоциации Ольга Трофимова (г. Москва). 

По итогам конкурса первое место занял проект «Псковские корни Всероссийского дня семьи, любви и верности», выполненный студентами 3 курса под руководством профессора Валентины Охотниковой.  Этот проект будет представлен на Всероссийском туре конкурса в Москве в мае 2017 года.

Источник: Псковская Лента Новостей



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