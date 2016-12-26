Наука в ПсковГУ идет рука об руку с творчеством - Юрий Демьяненко

Ректор Псковского государственного университета Юрий Демьяненков поздравляет преподавателей, аспирантов и студентов вуза с Днем российской науки.

«Российская наука внесла огромный вклад в мировые научные достижения. Россия стала первой страной, где был запущен в космос искусственный спутник Земли, а потом и человек, введена в эксплуатацию первая в мире атомная станция. Достижения российских ученых не раз были оценены самыми престижными международными наградами, включая Нобелевские премии», - говорится в поздравлении на сайте университета.

«Сегодня наука в Псковском государственном университете идет рука об руку с творчеством. Наши преподаватели активно занимаются научными изысканиями, создают на их базе смелые проекты. Молодые ученые ПсковГУ участвуют и побеждают в различных научных конкурсах, завоевывают гранты; эффективно ведется научно-исследовательская работа студентов.

Уверен, что коллектив ПсковГУ выдержит заданный темп развития и продолжит достигать высот в научной сфере. Пусть и впредь продуктивные идеи талантливых исследователей воплощаются в реальные разработки и инновационные проекты», - отметил ректор.

Юрий Демьяненков пожелал коллегам и студентам оригинальных идей и удачи в научном поиске.

Источник: Псковская Лента Новостей