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Наука в ПсковГУ идет рука об руку с творчеством - Юрий Демьяненко

08.02.2017 14:36 ПЛН, Псков

Ректор Псковского государственного университета Юрий Демьяненков поздравляет преподавателей, аспирантов и студентов вуза с Днем российской науки.

«Российская наука внесла огромный вклад в мировые научные достижения. Россия стала первой страной, где был запущен в космос искусственный спутник Земли, а потом и человек, введена в эксплуатацию первая в мире атомная станция. Достижения российских ученых не раз были оценены самыми престижными международными наградами, включая Нобелевские премии», - говорится в поздравлении на сайте университета.

«Сегодня наука в Псковском государственном университете идет рука об руку с творчеством. Наши преподаватели активно занимаются научными изысканиями, создают на их базе смелые проекты. Молодые ученые ПсковГУ участвуют и побеждают в различных научных конкурсах, завоевывают гранты; эффективно ведется научно-исследовательская работа студентов.

Уверен, что коллектив ПсковГУ выдержит заданный темп развития и продолжит достигать высот в научной сфере. Пусть и впредь продуктивные идеи талантливых исследователей воплощаются в реальные разработки и инновационные проекты», - отметил ректор.

Юрий Демьяненков пожелал коллегам и студентам оригинальных идей и удачи в научном поиске.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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