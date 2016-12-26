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На базе ПсковГУ создано Псковское отделение Российского профессорского собрания

08.02.2017 15:23 ПЛН, Псков

7 февраля в Псковском государственном университете состоялось учредительное заседание Псковского отделения Российского профессорского собрания (ПРО РПС), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

Председатель Псковского отделения Российского профессорского собрания, Президент ПсковГУ, доктор технических наук, профессор Сергей Вертешев отметил, что целью РПС является развитие российской науки, российского образования и формирование профессионально-общественного мнения, в том числе конструктивных предложений по основным вопросам развития науки и высшего образования, политических, экономических и социальных преобразований в регионе и стране, ценностных ориентаций учащихся и научной молодежи.

В Совет Псковского регионального собрания вошли 25 профессоров Псковского государственного университета, Великолукского филиала ПсковГУ, Псковского филиала Академии ФСИН России, Великолукской сельскохозяйственной академии, Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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