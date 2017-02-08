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Научно-образовательный семинар «Россия и США в меняющемся мире» пройдет в ПсковГУ
Научно-образоват
Программа семинара
13 февраля, понедельник
12.00 – 12.30
Открытие семинара:
Ректор Псковского государственного университета Ю.А. Демьяненко
Начальник Государственного управления образования Псковской области, доктор исторических наук, профессор А.В. Седунов
12.30 – 15.00
Доклады:
Директор ИСКРАН, доктор исторических наук В.Н. Гарбузов
Президентские выборы 2016 г. в США и победа Дональда Трампа: итоги и перспективы
Руководитель Центра социально-полити
Руководитель Центра региональных проблем ИСКРАН, кандидат политических наук Н.А.Гегелашвили
Контуры политики США на постсоветском пространстве
Президент Российского общества изучения Канады (РОИК), руководитель Центра развития и инноваций ИСКРАН, кандидат филологических наукТ.Р. Кузьмина
Канада в зеркале президентских выборов 2016 г. в США
14 февраля, вторник
10.00 – 13.00
Доклады:
Директор ИСКРАН, доктор исторических наук В.Н. Гарбузов
Модели российско-америк
Президент Российского общества изучения Канады (РОИК), руководитель Центра развития и инноваций ИСКРАН, кандидат филологических наукТ.Р. Кузьмина
Современные глобальные вызовы и Россия
Руководитель Центра региональных проблем ИСКРАН, кандидат политических наук Н.А.Гегелашвили
Страны Закавказья в новой геополитической реальности: адаптация подходов
Руководитель Центра социально-полити
13.00-15.00 – перерыв
15.00 – 18.00
Круглый стол:
Россия и США в меняющемся мире
Программа семинара
13 февраля, понедельник
12.00 – 12.30
Открытие семинара:
Ректор Псковского государственного университета Ю.А. Демьяненко
Начальник Государственного управления образования Псковской области, доктор исторических наук, профессор А.В. Седунов
12.30 – 15.00
Доклады:
Директор ИСКРАН, доктор исторических наук В.Н. Гарбузов
Президентские выборы 2016 г. в США и победа Дональда Трампа: итоги и перспективы
Руководитель Центра социально-полити
Руководитель Центра региональных проблем ИСКРАН, кандидат политических наук Н.А.Гегелашвили
Контуры политики США на постсоветском пространстве
Президент Российского общества изучения Канады (РОИК), руководитель Центра развития и инноваций ИСКРАН, кандидат филологических наукТ.Р. Кузьмина
Канада в зеркале президентских выборов 2016 г. в США
14 февраля, вторник
10.00 – 13.00
Доклады:
Директор ИСКРАН, доктор исторических наук В.Н. Гарбузов
Модели российско-америк
Президент Российского общества изучения Канады (РОИК), руководитель Центра развития и инноваций ИСКРАН, кандидат филологических наукТ.Р. Кузьмина
Современные глобальные вызовы и Россия
Руководитель Центра региональных проблем ИСКРАН, кандидат политических наук Н.А.Гегелашвили
Страны Закавказья в новой геополитической реальности: адаптация подходов
Руководитель Центра социально-полити
13.00-15.00 – перерыв
15.00 – 18.00
Круглый стол:
Россия и США в меняющемся мире
Источник: Псковская Лента Новостей