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Научно-образовательный семинар «Россия и США в меняющемся мире» пройдет в ПсковГУ

10.02.2017 14:35 ПЛН, Псков

Научно-образовательный семинар «Россия и США в меняющемся мире» пройдет в ПсковГУ 13-15 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза. Мероприятие пройдет в аудитории №63 в главном корпусе на пл. Ленина, 2.

Программа семинара

13 февраля, понедельник

12.00 – 12.30

Открытие семинара:

Ректор Псковского государственного университета Ю.А. Демьяненко

Начальник Государственного управления образования Псковской области, доктор исторических наук, профессор А.В. Седунов

12.30 – 15.00

Доклады:

Директор ИСКРАН, доктор исторических наук В.Н. Гарбузов

Президентские выборы 2016 г. в США и победа Дональда Трампа: итоги и перспективы

Руководитель Центра социально-политических исследований ИСКРАН, доктор политических наук Н.А. Шведова

Президентская гонка 2016 г. в США и гендерный фактор

Руководитель Центра региональных проблем ИСКРАН, кандидат политических наук Н.А.Гегелашвили

Контуры политики США на постсоветском пространстве

Президент Российского общества изучения Канады (РОИК), руководитель Центра развития и инноваций ИСКРАН, кандидат филологических наукТ.Р. Кузьмина

Канада в зеркале президентских выборов 2016 г. в США

14 февраля, вторник

10.00 – 13.00

Доклады:

Директор ИСКРАН, доктор исторических наук В.Н. Гарбузов

Модели российско-американского взаимодействия в XX- первой четверти XXIвв.: эволюция и современность

Президент Российского общества изучения Канады (РОИК), руководитель Центра развития и инноваций ИСКРАН, кандидат филологических наукТ.Р. Кузьмина

Современные глобальные вызовы и Россия

Руководитель Центра региональных проблем ИСКРАН, кандидат политических наук Н.А.Гегелашвили

Страны Закавказья в новой геополитической реальности: адаптация подходов

Руководитель Центра социально-политических исследований ИСКРАН, доктор политических наук Н.А. Шведова

Реформа здравоохранения в США: проблемы и перспективы

13.00-15.00 – перерыв

15.00 – 18.00

Круглый стол:

Россия и США в меняющемся мире

 

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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