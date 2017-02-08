Научно-образовательный семинар «Россия и США в меняющемся мире» пройдет в ПсковГУ

Научно-образоват ельный семинар «Россия и США в меняющемся мире» пройдет в ПсковГУ 13-15 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза. Мероприятие пройдет в аудитории №63 в главном корпусе на пл. Ленина, 2.

Программа семинара 13 февраля, понедельник 12.00 – 12.30 Открытие семинара: Ректор Псковского государственного университета Ю.А. Демьяненко Начальник Государственного управления образования Псковской области, доктор исторических наук, профессор А.В. Седунов 12.30 – 15.00 Доклады: Директор ИСКРАН, доктор исторических наук В.Н. Гарбузов Президентские выборы 2016 г. в США и победа Дональда Трампа: итоги и перспективы Руководитель Центра социально-полити ческих исследований ИСКРАН, доктор политических наук Н.А. Шведова Президентская гонка 2016 г. в США и гендерный фактор Руководитель Центра региональных проблем ИСКРАН, кандидат политических наук Н.А.Гегелашвили Контуры политики США на постсоветском пространстве Президент Российского общества изучения Канады (РОИК), руководитель Центра развития и инноваций ИСКРАН, кандидат филологических наукТ.Р. Кузьмина Канада в зеркале президентских выборов 2016 г. в США 14 февраля, вторник 10.00 – 13.00 Доклады: Директор ИСКРАН, доктор исторических наук В.Н. Гарбузов Модели российско-америк анского взаимодействия в XX- первой четверти XXIвв.: эволюция и современность Президент Российского общества изучения Канады (РОИК), руководитель Центра развития и инноваций ИСКРАН, кандидат филологических наукТ.Р. Кузьмина Современные глобальные вызовы и Россия Руководитель Центра региональных проблем ИСКРАН, кандидат политических наук Н.А.Гегелашвили Страны Закавказья в новой геополитической реальности: адаптация подходов Руководитель Центра социально-полити ческих исследований ИСКРАН, доктор политических наук Н.А. Шведова Реформа здравоохранения в США: проблемы и перспективы 13.00-15.00 – перерыв 15.00 – 18.00 Круглый стол: Россия и США в меняющемся мире

Источник: Псковская Лента Новостей