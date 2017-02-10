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В ПсковГУ начал работу трехдневный Научно-образовательный семинар «Россия и США в меняющемся мире»

13.02.2017 12:46 ПЛН, Псков

В ПсковГУ начал работу трехдневный Научно-образовательный семинар «Россия и США в меняющемся мире». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, открытие семинара состоялось 13 февраля. Его участников - студентов, преподавателей псковского университета и представителей ИСКРАН, специалистов института США и Канады - приветствовали ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко и начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов.

Как подчеркнул Юрий Демьяненко, тема семинара очень интересная и актуальная с учетом происходящих  геополитических изменений, и она требует академического осмысления и обсуждений данных процессов.  Он пожелал присутствующим плодотворного обсуждения.

Александр Седунов поблагодарил директора ИСКРАН, бывшего преподавателя Псковского пединститута Валерия Гарбузов за идею провести такой семинар в Пскове и выразил надежду, что этот семинар позволит псковским студентам раздвинуть рамки понимания происходящих процессов в мировом внешнеполитическом пространстве.

Далее слово было предоставлено Валерию Гарбузов. Он представил доклад по теме  «Президентские выборы 2016 года в США и победа Дональда Трампа: итоги и перспективы». В частности, он  рассказал, почему так важно знать, что происходит в Штатах или в любой другой стране и в чем заключается специфика проведения президентских выборов в США и в чем уникальность выборов 2016 года, в которых победил Дональд Трамп.

В продолжение семинара в формате докладов будут затронуты темы «Президентская гонка в США и гендерный фактор», «Контуры политики США на постсоветском пространстве» и «Канада в зеркале президентских выборов в США».

Завтра участники семинара продолжат обсуждение актуальных тем российско-американской повестки в режиме докладов, а после обеда состоится круглый стол на тему «Россия и США в меняющемся мире».

Источник: Псковская Лента Новостей



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