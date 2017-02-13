Торжественный прием молодых ученых пройдет в ПсковГУ

В Псковском государственном университете подведены итоги конкурса в научной и научно-образовательной сферах для аспирантов и молодых научно-педагогических работников ПсковГУ 2016 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, 17 февраля состоится торжественный прием молодых ученых - победителей конкурса. Мероприятие проходит уже в четвертый раз и приобрело статус ежегодного. На торжественном приеме дипломы победителям вручит ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко.

В этом году в конкурсе приняли участие 45 человек, из которых 39 человек - научно-педагогические работники и 6 человек - аспиранты.

Победителями стали 15 человек (3 человека - победители I степени, 5 человек - II степени, 7 человек - III степени).

Источник: Псковская Лента Новостей