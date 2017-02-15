Аспирант факультета менеджмента ПсковГУ стала победителем конкурса «Умник-2016»

Аспирант факультета менеджмента Кристина Афанасьева стала единственным представителем Псковского государственного университета, вошедшим в состав победителей конкурса «Умник-2016».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, являясь активным членом Студенческого научного кружка «Новаторы» факультета менеджмента, Кристина разработала устройство для воздушного обогрева почвы в условиях закрытого грунта, предназначенное для повышения урожайности и снижения энергоемкости выращивания овощных культур закрытого грунта.

Инновационное решение Кристины Афанасьевой призвано не только снизить затраты на обогрев закрытого грунта и обеспечить интенсивное развитие корневой системы овощных культур, но и увеличить период плодоношения и предотвратить преждевременную гибель растений.

Грантовая поддержка Фонда содействия инновациям позволит победителям в сжатые сроки завершить начальный этап научно-исследовательских изысканий, довести свои разработки до состояния опытного образца.

За последние два года факультет менеджмента, имея десятилетний опыт обучения студентов по направлению «Инноватика», подготовил не один десяток участников (полуфиналистов и финалистов) «Умника» - одного из самых престижных конкурсов научно-технических разработок в нашей стране.

Источник: Псковская Лента Новостей