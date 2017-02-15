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21:13 Молодых псковских специалистов в области образования приглашают принять участие в исследовании
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Молодых псковских специалистов в области образования приглашают принять участие в исследовании
29.03.2017 21:13 ПЛН, Псков
Общественная палата Псковской области совместно с Молодежным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов проводит мониторинг молодых специалистов в области образования.
Цель мониторинга – это изучение различных аспектов работы молодых специалистов, адаптации их к рынку труда, выявление условий информированности о существующих льготах и возможностях.
К участию приглашаются все желающие. Мониторинг займет не более 2 минут.
Пройти мониторинг можно через электронную систему тестирования мониторингпсков.рф.
Источник: Псковская Лента Новостей
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