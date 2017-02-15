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Аспирант факультета менеджмента ПсковГУ стала победителем конкурса «Умник-2016»

Аспирант факультета менеджмента ПсковГУ стала победителем конкурса «Умник-2016»

Аспирант факультета менеджмента Кристина Афанасьева стала единственным представителем Псковского государственного университета, вошедшим в состав победителей конкурса «Умник-2016». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, являясь активным...6

Молодых псковских специалистов в области образования приглашают принять участие в исследовании

29.03.2017 21:13 ПЛН, Псков

Общественная палата Псковской области совместно с Молодежным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов проводит мониторинг молодых специалистов в области образования.
 
 
Цель мониторинга – это изучение различных аспектов работы молодых специалистов, адаптации их к рынку труда, выявление условий информированности о существующих льготах и возможностях.
 
К участию приглашаются все желающие. Мониторинг займет не более 2 минут.
 
Пройти мониторинг можно через электронную систему тестирования мониторингпсков.рф. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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