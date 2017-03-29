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«Ночь науки-2017» пройдет на физмате ПсковГУ

30.03.2017 17:55 ПЛН, Псков

31 марта на физико-математическом факультете ПсковГУ пройдет «Ночь науки-2017», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза. 
 
 
Торжественное открытие мероприятия запланировано на 18.00 (ауд. 101, 4 этаж главного корпуса). Участников «Ночи науки» ждут занимательные опыты и экспериментальные задачи по элементарной физике, электричеству и магнетизму, экскурсия в нанотехнологическую лабораторию, наблюдения за звездным небом и много другое. 
 
 
Завершится мероприятие в 23.00. С программой можно познакомиться ЗДЕСЬ>>>

Источник: Псковская Лента Новостей



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