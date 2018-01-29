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Новаторы из ПсковГУ запатентовали быстронаващиваемую пчеловодную рамку

Стратегический проект развития «Пространство опережающего развития региона – университетский городок ПсковГУ» преследует цель создания среды для «производства» и продвижения инновационных студенческих проектов и инициатив для Псковской области в «открытом пространстве» университетского городка ПсковГУ. В рамках реализации проекта актив студенческого научного кружка «Новаторы» факультета менеджмента продолжает интенсивную работу по поиску и генерации инновационных идей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПсковГУ, одна из студенческих разработок теперь по праву считается запатентованным изобретением.

Изобретение «Быстронаващиваемая пчеловодная рамка» (Патент на изобретение №2638183) относится к пчеловодству. Наващивание рамок – одна из наиболее трудозатратных технологических операций. Для нее у пчеловода должен быть специальный инструмент: доска – лекало, специальный нож, каток – шпора или электронаващиватель, заменяющий перечисленный инструмент, однако требующий наличия источника электроэнергии.

Разработанное устройство изменяет технологию наващивания. У пчеловода, использующего предлагаемое решение отпадет необходимость в таких операциях, как отрезание ножом части листа вощины необходимого размера, загибание края вощины под каток - шпору, установка вощины с загнутым краем в рамку, прохождение предварительно нагретым катком несколькими движениями по краю и по проволоке. Также отпадает необходимость в приобретении и использовании электроприборов для наващивания и растопки воска.