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Юрий Демьяненко поздравил студентов, аспирантов, молодых ученых и весь коллектив опорного ПсковГУ с Днем российской науки

Ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко поздравил студентов, аспирантов, молодых ученых и весь коллектив Псковского государственного университета, опорного вуза региона, с Днем российской науки.

«Ежегодно ученые, преподаватели и научные сотрудники ПсковГУ добиваются высоких достижений в сфере организации научной деятельности: получение грантов, научно-исследовательские работы, подготовка аспирантов и многое другое, что дает свои положительные результаты.

В этом году научная работа была тесно связана с реализацией программы стратегического развития ПсковГУ, с программой университета как опорного регионального вуза. В результате проведен ряд значимых исследований по приоритетным для ПсковГУ направлениям, таким как экология, экономика и управление, информационные технологии, гуманитарным направлениям.

Результаты работ опубликованы в ведущих российских и зарубежных журналах, получены свидетельства на объекты интеллектуальной собственности, создан лабораторный комплекс, в состав которого вошли научно-образовательные центры и лаборатории по исследованию актуальных научных проблем.

Университет предоставил возможность аспирантам и молодым учёным выполнить научно-исследовательскую работу и реализовать инновационные проекты на базе вуза, а также пройти стажировку в ведущих российских и зарубежных научных школах, защитить диссертации.

Есть результаты и в студенческой науке. Проведены студенческие научные конференции, конкурс научно-исследовательских и инновационных проектов среди студентов, студенты и их научные руководители получили гранты на реализацию своих проектов. Проведены студенческие предметные олимпиады и конкурсы выпускных квалификационных работ.

Желаю вам больших успехов в научной деятельности и в реализации её результатов на благо страны и нашего университета! Всем научным сотрудникам - здоровья, благополучия, новых достижений и свершений!» - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте вуза.