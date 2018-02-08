Универ / Научная жизнь

В ПсковГУ пройдет международный научный семинар, посвященным аспектам PR-деятельности и журналистики

16 февраля на факультете русской филологии и иностранных языков Псковского государственного университета состоится III международный научный семинар «Актуальные проблемы исследования коммуникационных аспектов PR-деятельности и журналистики». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, соорганизатором данного мероприятия выступает Институт журналистики Белорусского государственного института (г. Минск, Беларусь).

В организационный комитет семинара входят декан факультета русской филологии и иностранных языков Псковского государственного университета, кандидат педагогических наук (председатель) Галина Маслова, заведующий кафедрой связей с общественностью и журналистики Псковского государственного университета, доктор филологических наук (сопредседатель) Людмила Капитанова, заведующий кафедрой технологий коммуникации Института журналистики Белорусского государственного университета (г. Минск), кандидат философских наук Ирина Сидорская, доцент кафедры связей с общественностью и журналистики Псковского государственного университета, кандидат исторических наук (ответственный секретарь) Василий Фролов.

Начало работы семинара - 12.00. Место проведения: факультет русской филологии и иностранных языков ПсковГУ, пл. Ленина, 2, ауд. 57

Программа семинара>>>