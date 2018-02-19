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2 марта состоится презентация книги «Кино и Псковский край» профессора ПсковГУ Анатолия Филимонова

Сегодня, 2 марта, в 17.00 в Пскове в Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василева состоится презентация книги «Кино и Псковский край» псковского историка, кандидата исторических наук, профессора Псковского государственного университета Анатолия Филимонова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в книге рассказывается о съемках на территории Псковского края различными киностудиями страны художественных фильмов, отражении некоторых сторон его действительности в документальных кинолентах, актерах кино, жизнь и деятельность которых связана с Псковщиной, о встречах мастеров киноискусства со зрителями - жителями края. Псковский край является родиной или местом жизни и деятельности на отдельном отрезке биографии многих выдающихся актеров и создателей кино. Среди них, киноактеры Василий Меркурьев, Зиновий Гердт, Людмила Чурсина, мастер эпизода Константин Сорокин, киносценарист Валентин Черных и др.

На презентации примут участие историки, краеведы, искусствоведы, читатели. Книгу представит автор.

Мероприятие пройдет по адресу: г. Псков, Октябрьский проспект, 19-а (читальный зал библиотеки), тел. 66-43-24.